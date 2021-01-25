В детских садах Кишинёва вводится единое меню

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Заместитель примара Анжела Кутасевич заявила на сегодняшнем онлайн-заседании муниципальных служб, что в 128 образовательных учреждениях начали работу школьные столовые. При этом в дошкольных учреждениях будет применяться единое меню.

Согласно решению МСК от декабря 2020 года, на 5 леев была увеличена норма, предусматривающая бесплатное питание учащихся. Это касается детей из неблагополучных семей и переболевших туберкулёзом, – уточнила Кутасевич.

По её словам, пишет moldpres.md, также была организована единая процедура закупки продуктов для дошкольных учреждений.

Во все детские сады Кишинёва поставляют продукты одинакового качества, происхождения и ценовой категории. Это позволит лучше следить за ситуацией с питанием в детских садах, – подытожила Кутасевич.

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