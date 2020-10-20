В детсадах Кишинёва будет «единое меню»

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Для централизации государственных закупок продуктов питания в детских садах Кишинева было подписано Соглашение о консорциуме между Главным управлением образования, молодежи и спорта и профильными управлениями в секторах. Цель документа – повышение эффективности государственных закупок и оптимального использования финансовых средств, а также обеспечение «единого меню» в дошкольных учреждениях столицы, пояснил Ион Чебан.

Как отметил генеральный примар, в результате единой процедуры закупок во все детские сады будут поставляться продукты одинакового качества и происхождения, по одной цене.

– Буду и впредь настаивать на том, чтобы питание детей в садах и школах соответствовало всем действующим нормам, – заявил он.

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