В детсадах Гагаузии объявили карантин

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Ограничения связаны с ростом заболеваемости среди детей.

В Центре общественного здоровья Комрата сообщили о росте случаев гриппа – за три недели выявлены девять заболевших. Помимо этого, произошёл и резкий рост заболеваемости ОРВИ.

Как следствие, в ЦОЗ Комрата с 9 января объявили карантин во всех учреждениях раннего образования, запретив посторонним лицам входить в здания детских садов. Помимо этого, в конце каждого рабочего дня персонал детсадов должен будет проводить обеззараживание всех помещений групп бактерицидными лампами, сообщает новостной портал gagauzinfo.md.

Кроме того, администрации детсадов должны ежедневно информировать ЦОЗ Комрата о количестве посещающих учреждения детей и причинах отсутствия.

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