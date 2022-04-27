В десятках стран пройдёт акция “Георгиевская ленточка”

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Акция “Георгиевская ленточка” в этом году состоится более чем в трёх десятках стран. Об этом сообщила руководитель “Волонтёров Победы”, замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

Она рассказала, что во многих государствах волонтёрам акции поступают угрозы, в их домах проводят обыски. Травля идёт даже в отношении детей.

– Акция “Георгиевская ленточка” всё равно состоится. Она пройдёт очно в Казахстане, Азербайджане, ДНР, ЛНР, Киргизии, Индии, Перу, Иордании, Сербии, Тунисе. В онлайн-формате — в более чем 30 странах, — уточнила Занко.

В акции примут участие более 30 тысяч волонтёров, пишет ria.ru.

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