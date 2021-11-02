В десятках, если не сотнях школ уже нет денег на зарплаты учителей, – Додон (ВИДЕО)

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В нынешнем году впервые за последние 4-5 лет сложилась крайне сложная ситуация с финансированием школ. Сотни преподавателей уже остались без зарплаты за октябрь, и есть вероятность, что они не получат выплаты ни за ноябрь, ни за декабрь. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Додон.

– В десятках, если не сотнях школ уже нет денег на зарплаты. Учителя работают без денег в надежде, что с нового года им вернут зарплату за октябрь-декабрь. Такой ситуации в РМ не было с конца 90-х годов, – сказал он.

Додон отметил, что в сложившемся виновно нынешнее руководство страны.

– В прошлом году и год назад, и два года назад мы выделяли 300 с чем-то миллионов леев из бюджета и покрывали дефицит финансирования школ Молдовы в последние три месяца года. Почему это не сделали в этом году – вопрос к властям, – добавил он.

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