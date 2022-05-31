В Деренеу состоялся Фестиваль молдавского народного танца

В Деренеу состоялся Фестиваль молдавского народного танца

В селе Деренеу Каларашского района прошёл второй Фестиваль молдавского народного танца. В состязании приняли участие 13 творческих коллективов – более 300 человек со всей республики. 

– Присутствовавшие на мероприятии зрители были в восторге от волшебства народного танца, вселенной, полной музыки, гармонии и хорошего настроения, истинного сокровища, которое у нас есть. Визитной карточкой местного народного танца в Деренеу является Петру Рутковски, художественный руководитель танцевальной группы «Андрееш», которая уже 51 год приносит селу известность во многих странах мира, — рассказали власти населённого пункта. Возглавляет Деренеу примар от ПСРМ. 

В рамках фестиваля также прошла выставка-дегустация местных вин.

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