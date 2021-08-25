В День независимости во всех храмах страны 10 минут будут звонить колокола

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В День независимости, 27 августа, в храмах Молдовы 10 минут будут звонить колокола, а также будут проходить богослужения о мире и единстве. Соответствующий циркуляр был опубликован митрополией Молдовы.



– В связи с празднованием 30-летия со дня принятия Декларации о независимости Республики Молдова во всех храмах страны с 11.00 до 11.10 будут звонить колокола и будут произнесены молитвы за мир и единство, – говорится в решении.

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