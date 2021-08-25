В День независимости во всех храмах страны 10 минут будут звонить колокола

В День независимости во всех храмах страны 10 минут будут звонить колокола

В День независимости, 27 августа, в храмах Молдовы 10 минут будут звонить колокола, а также будут проходить богослужения о мире и единстве. Соответствующий циркуляр был опубликован митрополией Молдовы.

– В связи с празднованием 30-летия со дня принятия Декларации о независимости Республики Молдова во всех храмах страны с 11.00 до 11.10 будут звонить колокола и будут произнесены молитвы за мир и единство, – говорится в решении. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md