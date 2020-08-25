В День независимости в историческом зале Президентского дворца состоится праздничная церемония (ФОТО, ВИДЕО)

В День независимости в историческом зале Президентского дворца состоится праздничная церемония (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон сегодня провел рабочее заседание по вопросу организации торжественного мероприятия, приуроченного к национальному празднику – Дню независимости.

Событие произойдет 27 августа в 10:00 в историческом зале Президентского дворца – зале заседаний первого Парламента Республики Молдова, где 29 лет назад была принята Декларация о независимости Республики Молдова.

Состоится красочная церемония, которую можно будет посмотреть в прямом эфире на нашем сайте. Не пропустите!

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