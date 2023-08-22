В День независимости на ПВНС станцуют «большую хору»

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По словам пресс-секретаря правительства Даниела Водэ, мероприятия, посвящённые 32-й годовщине независимости, пройдут на площади Великого национального собрания, в городах по всей стране, а также за рубежом.

Так, на ПВНС выступят Президентский оркестр Республики Молдова, Образцовый оркестр Генерального инспектората карабинеров МВД и Духовой оркестр Пограничной полиции. С 12:00 до 16:00 в зелёной зоне за Домом правительства будет организовано мероприятие «Разговор с гражданами», в ходе которого премьер-министр Дорин Речан, члены кабинета министров и руководители государственных органов обсудят с людьми правительственные программы и важность вовлечения всех в развитие процветающего государства. Кульминацией праздника станет большая хора на ПВНС.

Подробная информация о мероприятиях, запланированных правительством на 27 августа, а также об ограничении общественного транспорта, и карта альтернативных маршрутов будут опубликованы ближе к дате.

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