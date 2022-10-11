В День города для жителей и гостей столицы выступят муниципальные музыкально-художественные коллективы

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14 и 15 октября жителей и гостей города приглашают вместе отметить праздник истории, культуры и традиций столицы.

Для празднования Храма Кишинёва муниципалитет подготовил обширную программу с выставками живописи, ярмарками народных мастеров, традиционной кухней и другими сюрпризами. Мероприятия пройдут на бульваре Штефана чел Маре, от улицы Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони до улицы Василе Александри.

В праздновании примут участие 25 виноделен, 70 кафе и ресторанов, более 70 местных производителей и народных мастеров. В сквере у Кафедрального собора будут расположены выставки, где можно будет приобрести изделия ручной работы и местные эко-продукты.

В сквере “Михай Эминеску” будут представлены эксклюзивные вина, а на бульваре Штефана чел Маре обустроят зону с традиционными блюдами и безалкогольными напитками.

В эти два дня на сцене на ПВНС выступят муниципальные музыкально-художественные коллективы, учащиеся школ искусств и местные артисты.

Так, 14 октября на ПВНС для всех кишинёвцев и гостей столицы пройдёт культурно-развлекательная программа с участием звёзд. Выступят Михай Чобану, Марин Ганчу, Габриэль Небуну, Brio Sonores, группа Colinda и Алёна Трибой, Джику Чимбир и Каролина Горун, камерный оркестр Camerata Chișinău с Натальей Танасийчук, Игорь Подгоряну, дирижёр Михай Амихалакиоайе, этно-джазовый ансамбль Trigon, этно-фолк ансамбль Plăieșii, Vali Boghean Band, оркестр братьев Адваховых с Зинаидой Жуля, Игорь Кучук, Fetele din Botoşani, Zdob și Zdub. Специальный гость вечера 14 октября – CARLA’S DREAMS. Также 14 октября пройдёт культурная программа в Buciumul.

15 октября на ПВНС будут петь группа Cristal с Аурикой и Валериу Кординяну, Рику Водэ, группа Megapolis, солист Серджиу Цуркан, Оркестр Кристофор Алдя-Теодорович, Михай Чобану, Мария Илиуц и Crenguță de Iederă, Вета Гимпу-Мунтяну, Игорь Русу, Константин Москович, Дойна Сулак, Марин Ганчу, Виорика Лупу, DoReDoS, этно-фольклорный ансамбль Romanița. Празднование Храма города завершится концертом Lupii lui Calancea.

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