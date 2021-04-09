В декларации о доходах ещё одного депутата ПДС выявлены несоответствия

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Речь о Дойне Герман. Депутат ПСРМ Олег Савва обратился по факту выявленных несоответствий в её декларации о доходах и имуществе в Национальный орган по неподкупности.

В частности, он обращает внимание на различия в декларациях, поданных Герман в ЦИК и в НОН. Так, в одном из документов не отражён доход в размере 417 тысяч леев, полученный от продажи квартиры. В других декларациях депутата эта цифра есть.

Вызывает вопросы, пишет Савва, и то, что после продажи квартиры в декларациях 2018-2020 годов отсутствует какое-либо место жительства. В то же время указан объект незавершённого строительства, купленный в 2011 году. Правда, ни кадастровой, ни рыночной цены нет, а за 10 лет его возведение так и не завершилось.

Сомнительными, считает Савва, являются и указанные в декларациях цены автомобиля Lexus RX 450 и прицепа Schmitz SKO 24, а также стоимость купленного в 2011 году участка земли площадью 0,09 га. В связи с этим депутат просит НОН инициировать проверку имущества Дойны Герман, пишет ntv.md.

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