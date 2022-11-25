В декабре закупочная цена газа снизится, но тариф останется таким же высоким

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Председатель правления АО „Молдовагаз” не исключает, что этой зимой могут появиться предпосылки для корректировки тарифов на природный газ в сторону снижения. Вадим Чебан говорит, что если тенденция к удешевлению закупочной цены сохранится в ближайшие месяцы, то компания сможет покрыть накопленные в 2022 году тарифные отклонения. Однако для конечных потребителей стоимость ниже не станет.

По словам председателя правления АО „Молдовагаз”, у „Газпрома” нет оснований для прекращения поставок природного газа в декабре, так как компания оплатила текущий счёт, а также внесла аванс, как и предусмотрено контрактом.

– На декабрь ничего не изменилось. Объёмы остаются такими же, как и в ноябре, т.е. 5,7 млн м3 в сутки. По состоянию на 21-е число мы оплатили счёт за октябрь и выплатили аванс за ноябрь, как указано в контракте. Уже работаем над тем, чтобы закрыть ноябрь и подготовиться к декабрю. Но с учётом включенной в тариф закупочной цены и прогноза на декабрь, у нас не должно возникнуть проблем с оплатой счёта. Кроме того, за ноябрь будут компенсации от государства для потребителей, они помогут нам с точки зрения финансового потока, – сказал Чебан.

Председатель АО „Молдовагаз” отметил, что, хотя закупочная цена на газ снизится, тарифы для потребителей останутся высокими, потому что у компании накопились долги, которые необходимо погасить. Вадим Чебан говорит, что если тариф останется высоким, а закупочная цена будет снижаться, то есть предпосылки, что долги 2022 года будут погашены в течение нескольких месяцев, и впоследствии НАРЭ может принять решение о корректировке тарифов в сторону понижения.

В настоящее время тариф на природный газ составляет 29,27 лея за кубометр, включая НДС.

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