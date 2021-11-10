В декабре подорожает и отопление. На очереди – вода и электроэнергия

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Вслед за газом в Молдове вырастут тарифы на отопление, воду, канализацию и электроэнергию. В рамках телеэфира директор НАРЭ Октавиан Калмык отметил, что регулятор примет решение об увеличении стоимости теплоносителя уже в декабре.

– В ноябре мы заняты тарифом на газ, в декабре будем заниматься тарифом на отопление, а начиная со следующего года – тарифом на электроэнергию. Скорее всего, будет много чувствительных с политической и социальной точек зрения решений, возможно, непопулярных, но повышения точно будут, учитывая подорожание газа. Есть прямая связь между стоимостью природного газа и отоплением. Конечно, это вызовет цепной рост тарифов на воду и канализацию, – сказал Калмык.

Директор НАРЭ при этом уточнил, что тариф на электроэнергию не изменится до апреля – тогда истекает контракт, подписанный молдавскими поставщиками услуги с ЗАО “Молдавская ГРЭС”.

Напомним, что во вторник тариф на газ вырос с 4,30 до 10,26 леев. Вместе с НДС куб будет стоить 11,08. Новая цена будет применяться уже к ноябрьским счетам.

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