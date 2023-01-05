В декабре Молдова экспортировала внушительное количество винограда

0

По данным Таможенной службы Молдовы, за последний месяц 2022 года из страны было вывезено около 12 тыс. тонн столового винограда. Это неожиданно много, учитывая то обстоятельство, что в ноябре экспорт этой продукции был очень интенсивен – почти 15 тыс. тонн.

Многие крупные сельхозпроизводители и трейдеры утверждали, что в конце месяца они отправили внешним покупателям «последние фуры винограда». Напомним также, что в сентябре-октябре прошлого года из Молдовы было экспортировано около 20 тыс. тонн винограда. Итого, в прошлом году было поставлено на внешние рынки (с учётом продукции летних сортов) более 47 тыс. тонн винограда урожая-2022.

Между тем, согласно экспертным прогнозам, для продаж в осенне-зимний период винограда урожая-2022 из-за российского эмбарго и подорожания энергоресурсов было заложено сравнительно мало, порядка 20-30 тыс. тонн (притом, что валовой сбор этой продукции составил 90-100 тыс. тонн, а обычно в спокойные и урожайные годы в хранилища закладывается 40-50 тыс. тонн).

Из сказанного выше можно выстроить два предположения. Либо винограда прошлогоднего урожая во фруктохранилища было заложено существенно больше пессимистичных прогнозов экспертов виноградарских организаций, либо товарные ресурсы продукции в хранилищах к концу 2022 года полностью исчерпаны. Хотя в предыдущие годы в январе-марте обычно в стране оставалось на продажу не менее 5-7 тыс. тонн винограда прошлогоднего урожая.

Источник

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.