В декабре Молдова экспортировала внушительное количество винограда

В декабре Молдова экспортировала внушительное количество винограда

По данным Таможенной службы Молдовы, за последний месяц 2022 года из страны было вывезено около 12 тыс. тонн столового винограда. Это неожиданно много, учитывая то обстоятельство, что в ноябре экспорт этой продукции был очень интенсивен – почти 15 тыс. тонн.

Многие крупные сельхозпроизводители и трейдеры утверждали, что в конце месяца они отправили внешним покупателям «последние фуры винограда». Напомним также, что в сентябре-октябре прошлого года из Молдовы было экспортировано около 20 тыс. тонн винограда. Итого, в прошлом году было поставлено на внешние рынки (с учётом продукции летних сортов) более 47 тыс. тонн винограда урожая-2022.

Между тем, согласно экспертным прогнозам, для продаж в осенне-зимний период винограда урожая-2022 из-за российского эмбарго и подорожания энергоресурсов было заложено сравнительно мало, порядка 20-30 тыс. тонн (притом, что валовой сбор этой продукции составил 90-100 тыс. тонн, а обычно в спокойные и урожайные годы в хранилища закладывается 40-50 тыс. тонн).

Из сказанного выше можно выстроить два предположения. Либо винограда прошлогоднего урожая во фруктохранилища было заложено существенно больше пессимистичных прогнозов экспертов виноградарских организаций, либо товарные ресурсы продукции в хранилищах к концу 2022 года полностью исчерпаны. Хотя в предыдущие годы в январе-марте обычно в стране оставалось на продажу не менее 5-7 тыс. тонн винограда прошлогоднего урожая.

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