В декабре компенсированными лекарствами воспользовались более 223 тысяч пациентов

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В декабре более 223 тысяч человек получили компенсированные лекарства и медицинские изделия на сумму около 77 миллионов леев (3,7 миллиона евро).

По данным Национальной медицинской страховой компании, деньги были переведены на этой неделе на счета контрактных аптек, передает moldpres.md.

В структуре расходов на компенсируемые лекарства в декабре больше всего средств (около 38,80 млн леев) было выделено на препараты, предназначенные для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, за ними следуют пероральные и инъекционные сахароснижающие препараты (около 14 млн леев) и компенсируемые препараты для детей (более 6,7 млн ​​леев).

На компенсационные медицинские устройства страховая компания перечислила около двух миллионов леев. Воспользовались тестами для определения уровня сахара в крови около 6 800 человек, ланцетами – почти 4 600 человек.

Рецепт на компенсируемые лекарства и медицинские устройства действителен во всех аптеках страны, с которыми работает Национальная медицинская страховая компания.

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