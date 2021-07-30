В Цынцэренах ведутся инфраструктурные работы. Чебан: Мы выполняем свои обязательства!

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Коммунальные службы Кишинёва работают над ремонтом улиц в коммуне Цынцэрены Новоаненского района. Об этом на своей странице в соцсети написал генпримар Ион Чебан.

Так, в настоящее время работы ведутся на улице Морий. Планом предусмотрены снятие старого асфальта с проезжей части, укладка гравия, нанесение выравнивающего слоя и укладка нового асфальта. На данный момент работы выполнены примерно на 30%.

Также начался ремонт улицы Иона Крянгэ в этом населённом пункте, позже работы начнутся на улице Крецоая. Кроме того, в этом году на улице Кишинёвской в коммуне Цынцэрены был уложен слой гравия и установлено около 430 блоков бордюра.

Мы также продолжаем реализацию других инфраструктурных проектов и выполняем взятые на себя обязательства. Ведётся работа над многофункциональными стадионами, а также над другими задачами. В прошлом году примария Кишинёва тоже реализовала несколько проектов в коммуне Цынцэрены – это обещания, данные в 2011 году бывшим руководством, – отметил градоначальник.

Ремонт улиц осуществляется в соответствии с договором гражданского общества, заключённым между примарией и администрацией коммуны Цынцэрены на эксплуатацию муниципальной мусорной свалки.

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