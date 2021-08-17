В Цынцэренах ремонтируют многие улицы. Чебан: Мы выполняем взятые перед коммуной обязательства

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Примария Кишинёва продолжает выполнять обязательства перед коммуной Цынцэрены в соответствии с договором гражданского общества на использование муниципальной мусорной свалки. Как отметил генеральный примар Ион Чебан, одно из обязательств муниципия Кишинёв – отремонтировать многие улицы в коммуне.

Так, на сегодняшний день ведутся работы на ул. Морий на площади 3500 м². Там осуществляют фрезерование старого слоя, укладывают выравнивающий слой, гравий и слой износа. Далее будут обустроены тротуары протяженностью 1800 погонных метров.

На улице И. Крянгэ в населённом пункте (3300 м²) следуют профильные работы на проезжей части дороги с укладкой щебня, выравнивающего слоя и слоя износа. На въезде в село Крецоая (3000 м²) выполняются работы по фрезерованию проезжей части, укладке выравнивающего слоя асфальта и слоя износа.

– На улице Кишинэулуй работы закончены, там был вывезен грунт, уложен гравий и установлено 430 штук бордюров. Далее следует укладка 6-сантиметровой тротуарной плитки на улице В. Александри. В коммуне Цынцэрены продолжается реализация и других инфраструктурных проектов, ведутся работы по обустройству многофункциональных стадионов, также обустраиваются и другие объекты, – отметил Ион Чебан.

Глава столицы также уточнил, что в прошлом году примария муниципия реализовала много проектов в коммуне Цынцэрены – это обещания, данные в 2011 году бывшими руководителями Кишинёва.

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