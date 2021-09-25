В Цирке Кишинёва стартовала новая международная программа. Зрителей без сертификата о вакцинации не пустят

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Кишиневский цирк запустил новую международную программу “Всё будет хорошо”, в которой примут участие артисты из Молдовы, Украины, Эстонии и Румынии. Шоу будут проходить с 25 сентября по 24 октября на Малой цирковой арене.

По словам организаторов, детей ждут с родителями, бабушками и дедушками каждую субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00. В программе выступят воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, дрессированные экзотические животные, а также клоун Роки. По словам художественного руководителя заведения Игоря Чемортана, эта программа особенная, с оригинальными номерами, в которой участвуют артисты из нескольких стран, передаёт moldpres.md.

– Некоторые бывали в Молдове раньше, другие приезжают впервые, но всем нравится наша страна, они приезжают сюда с удовольствием, они любят город Кишинёв и его жителей. Репетиции в самом разгаре, и мы надеемся, что зрители будут в восторге и с удовольствием повеселятся, – пообещал директор.

Программа будет проводиться в соответствии с ограничениями, введёнными в связи с пандемией COVID-19. Люди старше 18 лет будут допускаться только при предъявлении одного из следующих документов: свидетельство о вакцинации против вируса SARS-CoV-2; отрицательный результат теста ПЦР или теста на антиген; справка, подтверждающая наличие антител. Защитная маска обязательна на протяжении всей программы.

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