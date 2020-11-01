В ЦИКе рассказали о ситуации с голосованием к этому часу

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По состоянию на 18 часов на президентских выборах проголосовали более 1,1 миллиона избирателей, что составляет 39%. Голосование можно считать состоявшимся, отметил на брифинге председатель ЦИК.

За границей к этому часу проголосовали более 106 тысяч граждан. В то же время начали деятельность 16 участков в США и Канаде. В некоторых странах образовались очереди, а активнее всего наши сограждане за рубежом голосуют во Франции и в Великобритании. В Приднестровье до сих пор проголосовали порядка 14 тысяч человек.

Женщины по-прежнему принимают участие в выборах активнее, чем мужчины: 54% против 46%. Примерно 35% от числа проголосовавших – от 56 до 70 лет, а молодые люди остаются самыми пассивными: проголосовало всего 7% граждан в возрасте до 25 лет.

Напомним, избирательные участки будут работать до 21.00. Следующий брифинг ЦИК намечен на 22.00, на нём будут представлены первые результаты голосования.

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