В ЦИКе рассказали о ситуации с голосованием к этому часу

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Как отметил на брифинге председатель ЦИК, голосование проходит в нормальном режиме. Явка избирателей к этому часу превысила 600 000.

Все участки за рубежом также работают в привычном режиме, к 12:00 там проголосовало более 70 000 избирателей. В ближайшее время откроются секции в США и Канаде.

На участках в Приднестровье к данному часу проголосовало более 16 000 человек. В ЦИК была подана жалоба об агитации в день выборов, её передали на рассмотрение полиции.

Следующий брифинг ЦИК состоится в 16:00.

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