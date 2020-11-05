В ЦИКе рассказали о порядке проведения голосования во втором туре президентских выборов

В ЦИКе рассказали о порядке проведения голосования во втором туре президентских выборов

Центральная избирательная комиссия объявила сегодня, как будет проходить голосование во втором туре выборов Президента Республики Молдова 15 ноября.

Как отметили в ЦИК, заявления о новом месте жительства, поданные в органы местного публичного управления, действительны и для второго тура голосования. В то же время заявления о голосовании с помощью переносных урн, поданные в первом туре, во втором недействительны. Их следует предоставить заново – до 18.00 14 ноября или до 15.00 15 ноября.

Если избиратель желает проголосовать на другом избирательном участке или в другом населенном пункте, он должен подать заявление в избирательное бюро того участка, на котором он зарегистрирован. При себе необходимо иметь удостоверение личности. После этого он получит специальный сертификат, дающий право проголосовать. Свидетельства, выданные в первом туре, для второго недействительны. Студенты и школьники будут голосовать на избирательном участке, соответствующем действующей прописке или месту жительства, или же могут запросить сертификат для голосования на другом участке, пишет moldpres.md.

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