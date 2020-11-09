В ЦИК рассказали, как в воскресенье смогут проголосовать учащиеся и студенты

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Центральная избирательная комиссия разъяснила порядок голосования 15 ноября этой категории избирателей.

Согласно пресс-релизу ЦИК, учащиеся и студенты должны прибыть в день голосования на избирательный участок, расположенный в радиусе их проживания или действительной регистрации в соответствии с удостоверяющим личность документом. Если у них есть и действительная прописка, и место жительства, они будут голосовать на избирательном участке, расположенном в радиусе их регистрации.

Если учащиеся и студенты хотят проголосовать в другом месте, они могут до 14 ноября подать заявление для получения сертификата на право голосования, на основании которого можно проголосовать на любом другом избирательном участке в стране. Документ предоставляется участковым избирательным бюро, расположенным в пределах места жительства или прописки. В день выборов на основании этой справки учащиеся и студенты смогут проголосовать по дополнительному списку избирателей, а сам сертификат останется на избирательном участке.

Если в первом туре выборов президента, пишет moldpres.md, студенты и учащиеся с правом голоса заявили о своём новом месте пребывания, будучи включёнными в основной избирательный список, то 15 ноября они смогут осуществить право голоса на том же избирательном участке.

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