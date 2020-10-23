В ЦИК рассказали, как будут проходить выборы в условиях пандемии

Избиратели должны будут прийти на участки со своими ручками, соблюдать физическую дистанцию не менее 1,5 метра и правила гигиены.

Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил, голосование будет проходить в строгом соответствии со всеми утвержденными ранее нормами. Так, для 2 143 избирательных участков, которые откроются в стране 1 ноября, уже были закуплены защитные маски на сумму 585 тысяч леев, 320 тысяч пар перчаток, 25 тысяч литров дезинфицирующего средства для рук, 14 500 литров дезинфицирующего средства для поверхностей, 62 тысячи защитных экранов, 2 300 термометров и 13 тысяч защитных костюмов. Завершается процесс закупки партии масок и для избирателей.

Граждане, которые в день выборов не смогут прийти на участок, смогут проголосовать дома. Для этого необходимо подать заявление в избирательное бюро по месту жительства. Людям с симптомами COVID-19, которые придут на избирательные участки после 15.00, выдадут маски и перчатки. Они будут голосовать без контакта с другими гражданами.

Руководство ЦИК также сообщило, что данные о процедуре голосования за границей будут обобщены на следующей неделе. Особенно это касается тех стран, где введены ограничения из-за пандемии COVID-19.

За пост Президента Республики Молдова 1 ноября будут бороться восемь кандидатов, пишет moldpres.md.

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