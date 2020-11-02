В ЦИК подвели предварительные итоги выборов

В ЦИК подвели предварительные итоги выборов

Голосование было свободным, существенных инцидентов не зарегистрировано, сообщил глава Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил. 

По предварительным данным, в выборах приняли участие 1 миллион 364 тысячи 597 избирателей. Самая большая явка в стране была зарегистрирована в Окнице – 47,41%. Самая низкая – в Басарабяске, 35,64%. В Кишинёве проголосовали более 292 тысяч граждан, в Приднестровье – почти 15 тысяч избирателей.

На избирательных участках за рубежом к урнам вышли 149840 молдаван. Активнее всего голосовали в Италии, Великобритании, Франции, Германии, Румынии. В России в выборах приняли участие всего 5603 человека.

До настоящего времени было обработано 99,86% протоколов с участков. Согласно предварительным результатам, у Майи Санду 36,12% голосов, у Игоря Додона – 32,64%, у Ренато Усатого – 16,9%, у Виолетты Ивановой – 6,5%, у Андрея Нэстасе – 3,26%, у Октавиана Цыку – 2,02%, у Тудора Делиу – 1,37%, у Дорина Киртоакэ – 1,2%.

Учитывая то, что ни один кандидат не набрал более 50% голосов, второй тур будет организован через две недели.

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