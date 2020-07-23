В ЦИК обсудили организацию президентских выборов за рубежом в условиях пандемии

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Организация проведения президентских выборов на избирательных участках за пределами страны обсуждалась на рабочем заседании в Центральной избирательной комиссии.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, участники встречи заявили о необходимости проведения консультаций посредством дипломатических представительств с органами управления стран пребывания относительно условий организации выборов в случае установления чрезвычайного положения в связи с пандемией, вызванной COVID-19, на территориях этих государств. В частности, речь идет о рассмотрении возможности открытия избирательных участков вне помещений дипломатических представительств и консульств Республики Молдова.

Стоит напомнить, что, в соответствии с правовыми положениями, избирательные участки за рубежом образуются комиссией не позднее, чем за 35 дней до дня выборов с предварительным уведомлением Министерства иностранных дел и европейской интеграции на основе числа избирателей, принявших участие в предыдущих выборах, организованных по общенациональному округу, на основе предварительной регистрации граждан Республики Молдова, находящихся за рубежом, а также полученной МИДЕИ от компетентных властей стран пребывания граждан Республики Молдова информации об их количестве и местонахождении.

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