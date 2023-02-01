В ЦИК назвали точное число избирателей в Молдове

В ЦИК назвали точное число избирателей в Молдове

3 294 376 – столько человек внесено в Государственный реестр избирателей по состоянию на 1 февраля 2023 года. Данные представили в ЦИК. 

Больше всего избирателей в Кишинёве – 647 573. На левом берегу Днестра проживают 269 190 человек с правом голоса. В Гагаузии 129 410 избирателей, в Бельцах 100 333.

В то же время 258 038 граждан числятся как лица без прописки. В их число входят люди, официально покинувшие страну, уточнили в ЦИК.

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