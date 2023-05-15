В ЦИК Гагаузии подвели итоги второго тура выборов башкана

В ЦИК Гагаузии подвели итоги второго тура выборов башкана

Центральная избирательная комиссия Гагаузии сообщила сегодня утром, что из предварительных данных, полученных устно от участковых избирательных бюро, следует, что за Евгению Гуцул проголосовало 27376 избирателей, что составило 52,36%, а за Григория Узуна – 24913 избирателей, что составило 47,64%. 

В ЦИК отметили, что сегодня в 21.00 истекает срок предоставления окружными избирательными советами необходимых документов. В течение 72 часов, то есть до 21.00 17 мая, Центральная избирательная комиссия Гагаузии представит Апелляционной палате Комрата необходимые документы для подтверждения законности прошедших выборов.

В десятидневный срок после получения документов от Центральной избирательной комиссии Гагаузии Апелляционная палата Комрата рассматривает их и выносит по ним решение. Если выборы признаны соответствующими закону и установлено, что один из кандидатов набрал не менее половины действительных голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Апелляционная палата Комрата объявляет выборы состоявшимися, а кандидата – избранным главой Гагаузии.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md