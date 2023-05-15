В ЦИК Гагаузии подвели итоги второго тура выборов башкана

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Центральная избирательная комиссия Гагаузии сообщила сегодня утром, что из предварительных данных, полученных устно от участковых избирательных бюро, следует, что за Евгению Гуцул проголосовало 27376 избирателей, что составило 52,36%, а за Григория Узуна – 24913 избирателей, что составило 47,64%.

В ЦИК отметили, что сегодня в 21.00 истекает срок предоставления окружными избирательными советами необходимых документов. В течение 72 часов, то есть до 21.00 17 мая, Центральная избирательная комиссия Гагаузии представит Апелляционной палате Комрата необходимые документы для подтверждения законности прошедших выборов.

В десятидневный срок после получения документов от Центральной избирательной комиссии Гагаузии Апелляционная палата Комрата рассматривает их и выносит по ним решение. Если выборы признаны соответствующими закону и установлено, что один из кандидатов набрал не менее половины действительных голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Апелляционная палата Комрата объявляет выборы состоявшимися, а кандидата – избранным главой Гагаузии.

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