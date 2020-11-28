В Чореску в ДТП пострадали 6 человек, в том числе двое детей

В Чореску в ДТП пострадали 6 человек, в том числе двое детей

Жуткая авария произошла сегодня на трассе в коммуне Чореску.

По данным полиции, столкнулись автомобили Toyota и Dacia. 54-летнего водителя Toyota пришлось вытаскивать из искорёженного авто спасателям, пишет unimedia.info.

Водителей и четверых пассажиров, в том числе, двух несовершеннолетних, доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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