В Чореску в ДТП пострадали 6 человек, в том числе двое детей

0

Жуткая авария произошла сегодня на трассе в коммуне Чореску.

По данным полиции, столкнулись автомобили Toyota и Dacia. 54-летнего водителя Toyota пришлось вытаскивать из искорёженного авто спасателям, пишет unimedia.info.

Водителей и четверых пассажиров, в том числе, двух несовершеннолетних, доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.