В чём зерно скандала?

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Есть ли повод беспокоиться об объёме пшеницы в госрезервах

Вопрос продовольственной безопасности – особенно в такие периоды, как нынешний, пандемический, – волнует общество не на шутку. Людям важно знать, что в государственных резервах страны достаточно пшеницы и другого вида продовольствия.

Что один политик сказал…

Но находятся отдельные политики, которые прибегают к разным способам повышения своего рейтинга, в том числе и играя на таких важных темах, как продовольственная безопасность.

В конце марта в соцсетях появилось видео гружённых зерном фур. Его снял лидер одной малоизвестной в РМ партии, заявивший, что, с согласия ответственных структур, из госрезервов страны вывозится пшеница. По его информации, машины, снятые на видео во Флорештском районе, направлялись в порт Джурджулешты, откуда дальше пшеница должна была уйти на экспорт. Всего, как утверждает автор ролика, должны были экспортировать около 24 тыс. тонн.

Понятное дело, что заявление вызвало ажиотаж в обществе и реакцию со стороны властей и разных политических сил.

В связи с распространившейся информацией о том, что после засушливого года Молдова вывозит пшеницу из страны, президент Майя Санду 29 марта потребовала от правительства ввести временные ограничения на её экспорт из госрезервов. Также президент пригрозила обратиться в Генпрокуратуру с требованием расследовать возможные попытки госучреждений экспортировать зерно и нанести ущерб государству. Данный вопрос обсуждался на Высшем совете безопасности

30 марта. В тот же день заседало и молдавское правительство. После продолжительного обсуждения было принято решение ввести запрет на экспорт зерна до 12 апреля.

Процедура, строго необходимая, для того чтобы избежать деградации качества, регулируется действующим законодательством и применяется в течение последних 28 лет.

Что за обычная процедура?

Вместе с тем врио министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу заявил, что Республика Молдова обеспечена пшеницей в полном объёме. Министерство запросило данные о запасах зерна в районах и получило подтверждение, что его достаточно и хватит до следующего урожая.

– Также благодаря усилиям правительства в тяжёлый 2020 год удалось засеять более 318 тыс. га пшеницы, 45 тыс. га ячменя – культур, составляющих основу продовольственной безопасности, – заверил И. Пержу на тематическом брифинге. – А нынешний год, с точки зрения климатических условий, благоприятный по сравнению с предыдущим. Поэтому причин для беспокойства по поводу продовольственной безопасности нет.

С заявлением выступило и руководство Агентства материальных резервов (АМР), в чьей компетенции находится этот вопрос. В сообщении для прессы сказано, что это обычная процедура освежения продовольственной пшеницы из госзапасов. «Процедура, строго необходимая, для того чтобы избежать деградации качества, регулируется действующим законодательством и применяется в течение последних 28 лет. Запас пшеницы, управляемый Агентством материальных резервов, хранится у ряда экономических агентов», – говорится в заявлении АМР.

На этих складах хранится ещё урожай 2016 года, который должны были обновить не позднее II квартала 2020 года. «Крайний срок продлён до начала 2021 года из-за отсутствия спроса со стороны экономических операторов и во избежание продовольственного кризиса, вызванного весенними заморозками прошлого года и засухой зимой-летом 2020-го», – уточнили в агентстве.

Своё мнение по данному вопросу публично высказала и Национальная ассоциация фермеров. Сельхозпроизводители обеспокоены тем, что даже временный запрет экспортировать пшеницу из госрезервов может отрицательно сказаться на фермерах. 2021 год, по прогнозам, будет урожайным, а значит может возникнуть излишек зерна, что, в свою очередь, повлечёт за собой и более низкие закупочные цены на пшеницу.

В Минсельхозе считают, что при благоприятных погодных условиях урожай пшеницы в 2021 году может составить 1 млн 200 тыс. тонн.

Анастасия Погодина

Фото: www.agrobiznes.md

P.S. Когда номер готовился к печати, стало известно, что советник президента А. Ревенко направила на имя премьер-министра письмо с просьбой продлить запрет на экспорт пшеницы до конца июня с.г.