В чём уникальность винного медального рейтинга?

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В Молдове возникла идея составлять единый глобальный медальный рейтинг лучших вин, участвовавших в мировых винных конкурсах и завоевавших медали. Начали его с анализа молдавских вин, номинированных в 2020 году.

Что это за рейтинг и какую информацию он несёт гражданам?

Мнение Кунева

В прошлом году я с удивлением обнаружил, что, несмотря на то что в мире проводится около 400 винных конкурсов, до сих пор нет единого глобального медального рейтинга. Это означает, что нет возможности легко и просто сравнить результаты участия разных вин во всевозможных конкурсах. Для этого необходимо хорошо разбираться в мире этих винных конкурсов. Мы решили ситуацию изменить и создать глобальный винный рейтинг, для чего нами была создана соответствующая математическая модель и начат сбор информации о медалях, полученных винами разных стран на всех винных конкурсах мира.

Начали мы с вин Молдовы. В 2020 году 420 молдавских вин от 64 производителей получили 970 медалей на 30 конкурсах. Это много… Много и вин, и медалей. Особенно если захочется их все попробовать. И тогда мне в голову пришла следующая идея: на базе полученной информации сделать рейтинг лучших вин в нескольких категориях по соотношению цена/медальный рейтинг. Иными словами, если два разных вина имеют один и тот же медальный рейтинг, но одно дешевле другого, то такое вино – лидер среди них по соотношению цена/медальный рейтинг.

Мы нашли и проанализировали цены в Молдове на все молдавские вина, получившие медали в 2020 году. В результате получился рейтинг, состоящий из 36 вин в разных категориях. А это значит, что у желающих есть возможность попробовать самые оптимальные по соотношению цена/качество молдавские вина из тех, которые участвовали в международных винных конкурсах, не на основе чьего-то субъективного мнения, а исходя из чистой математики. Надеюсь, что проделанная нами работа окажется полезной.

Вячеслав Кунев,

основатель и CEO компании Gustos.life,

руководитель Ассоциации ИТ-компаний Молдовы

Подготовила

Любовь

Чегаровская