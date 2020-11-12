В чём сила президента?

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Если в Молдове полномочия президента ограничены, почему этой государственной должности уделяется так много внимания? К. Кучиеру, Кагул

– После того как Молдова вернулась к всенародному избранию президента, он фактически стал сильной фигурой в нашем государстве, люди ждут от него решения многих проблем, – утверждает политолог Роман Михэеш. – По Конституции его полномочия близки к полупрезидентской форме государственной власти, в то время как в Молдове – парламентская форма правления. Нынешний текст Основного закона страны был в большей части скопирован с Конституции Румынии 1991 года, а её авторы, в свою очередь, позаимствовали текст из французского варианта. Сегодня президент РМ является главнокомандующим вооружёнными силами, подписывает законы, принимаемые парламентом, назначает судей и дипломатов, выдвигает кандидатуру премьер-министра. Президенту расширили полномочия в сфере безопасности: он назначает директора СИБ, возглавляет заседания Высшего совета безопасности страны. Это совсем не простая, формальная фигура.

Особенно эффективным, с властной точки зрения, является постоянное сотрудничество главы государства в тандеме с премьер-министром – вдвоём они олицетворяют всю полноту исполнительной власти в стране. Именно поэтому люди так активно принимали участие в первом туре выборов 1 ноября, напрямую ассоциируя свои ожидания с возможностями будущего президента.