В чём ошибся Конституционный суд?

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12 февраля в «Официальном мониторе» было опубликовано постановление Конституционного суда от 21.01.2021 года «Об аннулировании Закона № 234 от 16.12.2020 г. «О функционировании языков на территории РМ».

Справедливо ли решение Конституционного суда (КС), не нарушен ли вновь Высший закон Республики Молдова?

Мнение Пушкаша

Учитывая неординарность трактовки этого решения – из одной крайности в другую – и чрезмерную политизацию этого вопроса, считаю необходимым провести его правовой, а не политический анализ. Тем более что в качестве вице-председателя и депутата парламента (1986–1995 гг.) я был в эпицентре событий.

Напомню, 31 августа – 1 сентября были приняты нормативные акты № 3463–3466. Текстовый анализ этих документов и п. 2 ст. 13 Конституции позволяют сделать вывод, что постановление КС в этом отношении правильное, так как учредительный законодатель превысил нормативные акты 1989 г. и в соответствии со ст. 2 Заключительных и переходных положений постоянные комиссии парламента были обязаны принять новый закон в течение одного года со дня вступления в силу настоящей Конституции.

Предлагаю сравнить положения двух законов. Закон № 3465 предусматривает, что «Русский язык как язык межнационального общения в СССР используется на территории республики наряду с молдавским как язык межнационального общения, что обеспечивает осуществление реального национально-русского и русско-национального двуязычия». В п. 2. ст. 13 Конституции установлено: «Государство признаёт и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского и других языков, используемых на территории страны». Думаю, здесь всё понятно.

Но с какими аргументами КС мы не можем согласиться? Закон № 3465 признаёт тождество молдавского с румынским языком. И два учёных с мировым именем признают, что «молдавский язык – это мать, а румынский – дочь» и «валашский язык – мать, а румынский – дочь», то есть мы можем говорить об одном языке с разными названиями. Мы – не единственные в этом роде. Например, у сербского языка есть ещё три официальных названия.

Статья 10 п. 2 Конституции гарантирует молдаванам возможность называть свой язык так, как они считают нужным. Такое право не принадлежит никому, кроме народа. Но КС это право проигнорировал. Согласно официальной статистике за 2014 год, почти 80% граждан идентифицировали себя как молдаване, а их родной язык – молдавский. Но КС пришёл к выводу, что родной язык 77,8% граждан – румынский. Здесь – без комментариев!

КС обязывает меня предать почти 10 поколений моего генеалогического древа, которые на протяжении веков идентифицировали себя как молдаване со своим родным языком – молдавским. Но если почти 80% не желают этого? Я думаю, у них есть право по крайней мере на то, чтобы спросили их мнения по этому вопросу.

КС допустил и другие ошибки, ссылаясь на свои постановления № 36 от 05.12.2013 г. и № 17 от 04.06.2018 года. Участники Международной конференции (более 40 юристов) на тему «Конституционная юрисдикция в Республике Молдова: подходы, проблемы, перспективы» (05.06.2020 г.) сообщили о 15–20 постановлениях КС, принятых в

2013–2019 годах, которые были вне конституционного поля.

И в своих многочисленных публикациях я обращал внимание на несоблюдение верховенства Конституции. Я был убеждён, что этим решением КС пересмотрит некоторые свои постановления (как это произошло с механизмом приостановки «на 5 минут» полномочий президента РМ) и вернёт в конституционную сферу свою предыдущую юриспруденцию. Но скелеты в шкафу остались нетронутыми. Остаётся только напомнить, что согласно ст. 7 «Конституция Республики Молдова является её высшим законом. Ни один закон или иной правовой акт, противоречащие положениям Конституции, не имеют юридической силы».

Виктор Пушкаш,

экс-председатель Конституционного суда РМ