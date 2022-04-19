В чём энергетическая опасность?

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Почему Кишинёв рискует остаться без отопления в ближайшую зиму?

Слышал, что кишинёвцы могут остаться зимой без отопления. Это правда? В. Кодряну, Кишинёв

Власти намерены расторгнуть контракт на ремонт и модернизацию двух энергоблоков АО «Термоэлектрика».

Компания, выигравшая тендер на проведение работ предупреждает об отрицательных последствиях для теплоснабжения города и электроснабжения страны.

Что не так с тендером?

Рост тарифов на коммунальные услуги, в том числе и на теплоснабжение, серьёзно бьёт по карману потребителя. Предприятию, снабжающему молдавскую столицу теплоэнергией, более полувека, соответственно оборудование уже устарело и требует модернизации и капитального ремонта.

В 2019 году АО «Термоэлектрика» объявило тендер по отбору компании, которая займётся модернизацией энергоблоков предприятия. Исполнителя работ ждали долго, в итоге документы на участие в аукционе подала лишь одна молдавская фирма – Horus Energy, стоящая во главе международного консорциума, где доля российского предприятия Power Machines («Силовые машины») составляет 12,7%. Но с введением Западом пятого пакета санкций против России молдавская власть задумалась, как на стране может отразиться участие российской компании в модернизации «Термоэлектрики».

На пресс-конференции 4 апреля журналисты спросили президента Майю Санду, может ли молдавская власть финансировать российскую компанию, находящуюся в списке предприятий, попавших под санкции из-за военного конфликта на Украине. Глава государства отметила, что данная проблема наблюдается уже некоторое время, но других международных компаний для осуществления такого сложного ремонта энергоблоков не нашли. Правительство стоит перед выбором: либо не подписывать этот контракт вообще (так как не было конкурентов – участников тендера), либо подписать его с компанией, которая изготовила данное оборудование, но находится сейчас под международными санкциями. По словам президента, власти предстоит выбрать один из двух вариантов, но ни один из них не является привлекательным для Молдовы.

– С одной стороны, мы имеем ситуацию, при которой энергоблоки на «Термоэлектрике» нуждаются в ремонте. В противном случае велик риск того, что они не будут работать зимой, а значит невозможно будет отапливать часть города и уменьшится мощность по выработке электроэнергии, – отметила М. Санду. – С другой стороны, у нас есть результаты этого тендера, выигранного российским предприятием «Силовые машины» у компании из Молдовы, в отношении которой есть подозрения в её причастности к определённым нарушениям. Эти нарушения следует проверить, и если их докажут, должно последовать соответствующее наказание.

Если немедленно не взяться за ремонт энергоблоков, то существует риск того, что Кишинёв останется без тепла грядущей зимой, а затраты могут вырасти в 2–4 раза. Это окажет существенное влияние на суммы в счетах.

Как повлияли санкции?

Неделю спустя вопрос об участии российской компании в ремонте энергоблоков на столичном предприятии по поставке тепла был поднят в рамках передач на частных телеканалах. Так, премьер-министр Наталья Гаврилица заявила на TV8, что эта история с «Силовыми машинами» началась до голосования в правительстве, а аукцион проводился по проекту Всемирного банка, в соответствии с его регламентом и под его надзором, но он был проблемным.

– Уже был победитель – компания, которая строила данные турбины на «Термоэлектрике», также была процедура. Мы стояли перед выбором: или примем результаты аукциона и отремонтируем эти турбины, или у нас есть риски с этими энергоблоками, – излагала позицию исполнительной власти Н. Гаврилица. – Эти процессы шли до начала войны, теперь соотношение рисков изменилось, последовали санкции. Так как мы рискуем вторичными санкциями, правительство не поддерживает этот контракт и он не вступит в силу. Таким образом результаты аукциона придётся отменить, и нам нужно решить, какие будут следующие варианты.

Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в интервью телеканалу PRO TV заявил, что правительство обратится к Всемирному банку с просьбой отменить результаты аукциона. Хотя он признал, что если в ближайшее время не будут отремонтированы 2-й и 3-й энергоблоки, то в Кишинёве возникнут проблемы с энергетикой.

12 апреля, как выяснила «АиФ в Молдове», Консолидированная группа по реализации и мониторингу энергетических проектов (UCIPE) направила Всемирному банку запрос, в котором попросила аннулировать результаты тендера по отбору компании-исполнителя ремонтных работ на «Термоэлектрике» и расторгнуть подписанный контракт.

О чём пресса подсказала?

15 апреля представители компании Horus Energy провели пресс-конференцию, на которой изложили свою позицию по данной ситуации. По словам директора по развитию группы компаний Horus Energy Михая Годи, о намерении аннулировать результаты тендера по модернизации и капремонту турбин на «Термоэлектрике» они узнали из прессы.

– Мы понимаем, если ответственные лица выступают в СМИ с такими заявлениями, значит что-то происходит в правительстве, в Министерстве инфраструктуры и регионального развития, – заметил М. Годя. – Но мы об этом не были уведомлены.

Мы направили запросы в Министерство инфраструктуры, в президентуру, во Всемирный банк. Если есть проблемы, нужно их обсуждать, чтобы найти выгодные для обеих сторон решения.

М. Годя также из СМИ узнал, что аукцион, в котором их компания участвовала, будет обсуждаться на заседании Высшего совета безопасности.

– Это хорошо, и это означает, что энергетическая безопасность – проблема, которая заботит власть, – отметил М. Годя. – Вместе с тем ВСБ был нами проинформирован обо всех этапах переговоров, в том числе и о подписании контракта. Поэтому для лучшего понимания ситуации было бы хорошо, чтобы ответственные лица ознакомились с нашей позицией и предлагаемыми нашей компанией (25 лет работы в области энергетики) решениями. Мы прилагаем все усилия, чтобы не ввязываться в политическую борьбу. Нас интересует только одно – обязательства, которые мы на себя взяли по этому контракту. Мы хотим, чтобы договорные отношения остались в правовом и экономическом поле, вне политики.

Как быть с гарантиями?

Что касается подписания контракта, то, как следует из слов начальника юридического отдела Horus Energy Алеси Готинжану, эта процедура прошла 8 апреля. Юрист обратила внимание на п. 44.4 спецификации, которая оформлена согласно Регламенту о закупках Всемирного банка и предусматривает, что до подготовки и оформления официального контракта в качестве обязательного к исполнению документа выступает согласительное письмо.

– Я имею в виду письмо об одобрении нашего предложения, которое мы получили 18 марта 2022 года, – подчеркнула А. Готинжану. – На данный момент у нас нет оригинала контракта, подписанного 8 апреля, так как он был передан Высшему совету безопасности для изучения. Согласно положениям контракта, консорциум во главе с компанией Horus Energy в течение 28 дней от даты подписания документа должен представить гарантию о добропорядочности, которая заменит гарантию на реализацию предложения на сумму в €300 тыс., выданную нам в день подачи документов об участии в аукционе 28 сентября 2021 года и действительную до 16 мая 2022 года. Мы попросили вернуть нам оригинал контракта, чтобы представить его банкам для получения гарантии о добропорядочности. Сейчас мы работаем в рамках правовых норм и в соответствии с положениями контракта.

Какой удар по имиджу?

Коммерческий директор Horus Energy Еуджениу Додицэ подчеркнул, что их компания уже начала реализовывать проект, были перечислены российской стороне деньги за оборудование.

– С момента получения согласительного письма мы находимся в договорном поле, согласно процедурам и регламентам Всемирного банка, – отметил Е. Додицэ. – Из-за сжатых сроков до следующего отопительного сезона необходимо провести все работы для правильного функционирования энергетических блоков, чтобы в домах кишинёвцев было тепло, а в стране – электроэнергия. Сейчас ведётся процедура таможенного оформления оборудования, которое в скором времени должны доставить в Молдову.

Е. Додицэ добавил, что 13 апреля компания направила Министерству инфраструктуры и регионального развития и Всемирному банку детальный график выполнения работ по модернизации блока №2 и ремонта блока №3, чтобы к началу следующего отопительного сезона все три турбины АО «Термоэлектрика» функционировали. А аннулирование данного аукциона и процедура подготовки и проведение другого тендера влекут за собой риски. В худшем случае это выход из строя оборудования, срок эксплуатации которого истёк, в лучшем – более высокие тарифы на теплоноситель и вырабатываемую электроэнергию. Об имидже уже и говорить не стоит.

Комментарий

Когда тариф ещё выстрелит?

Ион Чебан, мэр муниципия Кишинёв:

– Из-за отсутствия крупных инвестиций в производственное оборудование теплоэлектроцентралей возникла ситуация, когда превышен срок их эффективной эксплуатации, это ведёт к частым авариям и низким доходам. В результате наблюдаются огромные потери и невозможность их эксплуатации в дальнейшем согласно действующим техническим нормам. Если не взяться немедленно за ремонт энергоблоков, существует риск, что Кишинёв останется без тепла грядущей зимой, а затраты могут вырасти в 2–4 раза. Это окажет существенное влияние на суммы в счетах.

Любовь Чегаровская