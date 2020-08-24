В числе уникальных талантов Евразии

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Три представительницы Республики Молдова попали в специальный выпуск британского журнала OCA Magazine, посвящённый выдающимся творческим людям Евразийского региона.

Впервые за 11 лет издания британский журнал OCA Magazine решил опубликовать сборник интервью выдающихся членов Евразийской творческой гильдии (London). 40 уникальных талантов из разных стран, вовлечённые в разные сферы деятельности, поделились своими мыслями о том, как Евразия влияет на их творческую и профессиональную жизнь.

На страницах журнала летнего выпуска опубликованы интервью поэта, писательницы Марии Подлесной, дизайнера Олеси Шибаевой и организатора и разработчика программ студии АртОрехова «Семь цветов счастья» Инги Ореховой, родом из Молдовы. В интервью в OCA People они делятся своими личными историями, которые не оставят равнодушным ни одного читателя.

Марина Подлесная родилась в Молдове. Поэт, писательница, музеограф Дома-музея А.С. Пушкина в Кишинёве, член Административного совета Союза писателей Молдовы А.С. Пушкин; член правления и член бального комитета Центра русской культуры Республики Молдова; организатор и ведущий Пушкинской аудитории в городской библиотеке им. М.В. Ломоносова, а также других, в том числе детских и молодёжных мероприятий. Марина – член Евразийской творческой гильдии (Лондон), член Ассоциации гидов и переводчиков Республики Молдова.

Олеся Шибаева занимается живописью – дизайном жилых интерьеров. Пишет картины на различные темы (батик), расписывает платки, шарфы и декоративные подушки. Участвует в коллективных выставках и в различных экспозициях за рубежом, её работы находятся в частных коллекциях в разных странах (Россия, США, Канада, Германия, Лондон, Париж, Израиль и многие другие). Олеся Шибаева – победитель многих конкурсов по живописи.

Инга Орехова родилась и выросла в городе Кишинёве, окончила факультет декоративно-прикладного искусства Государственного педагогического университета им. И. Крянгэ. Окончила магистратуру педагогики изобразительного искусства. Она – мастер психологии и арт-терапии. Участник и организатор художественных выставок для детей и взрослых. Она использует масляную живопись и владеет множеством техник и видов изобразительного искусства. Инга – создатель студии рисования для детей и взрослых. Менеджер, организатор и разработчик программ студии АртОрехова «Семь цветов счастья».