В Чимишлии спасатели вытащили мужчину, упавшего в подземный резервуар

В Чимишлии спасатели вытащили мужчину, упавшего в подземный резервуар

В селе Михайловка 54-летний мужчина провалился в резервуар для воды. Ему понадобилась помощь спасателей.

Инцидент произошёл 31 августа. По информации ГИЧС, мужчина проводил у резервуара ремонтные работы с использованием химикатов. Работая без защитной маски, сельчанин надышался ядовитыми парами, потерял сознание и упал в яму.

Спасатели достали потерпевшего с трёхметровой глубины, оказали первую помощь, после чего доставили в районную больницу.

За последние 24 часа сотрудники ГИЧС отреагировали на 45 вызовов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md