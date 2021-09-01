В Чимишлии спасатели вытащили мужчину, упавшего в подземный резервуар

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В селе Михайловка 54-летний мужчина провалился в резервуар для воды. Ему понадобилась помощь спасателей.

Инцидент произошёл 31 августа. По информации ГИЧС, мужчина проводил у резервуара ремонтные работы с использованием химикатов. Работая без защитной маски, сельчанин надышался ядовитыми парами, потерял сознание и упал в яму.

Спасатели достали потерпевшего с трёхметровой глубины, оказали первую помощь, после чего доставили в районную больницу.

За последние 24 часа сотрудники ГИЧС отреагировали на 45 вызовов.

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