В Чимишлии сапёры нашли и обезвредили 30 боеприпасов

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В двух населённых пунктах в районе Чимишлия было обнаружено более 30 взрывоопасных предметов.

Как пишет moldpres.md, в период с 14 по 15 июля группа сапёров проводила работы в сёлах Ивановка Ноуэ и Липовень, где были обнаружены 24 ручные гранаты РГД, 5 снарядов для гранатомётов, 3 артиллерийских снаряда разного калибра времён Второй мировой войны. Боеприпасы были уничтожены в условиях максимальной безопасности.

С начала этого года сапёры Национальной армии ликвидировали около 185 взрывоопасных предметов разного типа.

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