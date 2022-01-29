В Чимишлии пьяный мужчина напал на сотрудницу полиции

В Чимишлии пьяный мужчина напал на сотрудницу полиции

Инцидент произошёл накануне. На сотрудницу ИП Чимишлии напали в её собственном доме.

Как пишет deschide.md, 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в дом к женщине и напал с кулаками. К месту случившегося вызвали сотрудников полиции: дебошира задержали и доставили в инспекторат. Задержанный также ударил другого полицейского головой в лицо, пишет источник.

В результате хулигана решили отправить в столичный наркологический диспансер для обследования. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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