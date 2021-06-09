В Чимишлии патрульные пришли на помощь женщине, сломавшей руку

Накануне вечером на одной из улиц города сотрудники патрульной службы заметили женщину, лежавшую на земле.
Как оказалось, у 55-летней жительницы был открытый перелом. Пострадавшая рассказала, что по дороге домой упала и сломала руку.
Патрульные инспекторы оказали первую медицинскую помощь и вызвали для пострадавшей “скорую”.
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ОБЬЯСНИТЕ БЕСТОЛКОВЫМ:ЭТО ПОДВИГ С ИХ СТОРОНЫ ИЛИ ОБЫДЕННАЯ РАБОТА?А МОЖЕТ ОБЫДЕННОСТЬ ИХ БУДНЕЙ-ОБЛОЖЕНИЕ ДАНЬЮ ВОДИТЕЛЕЙ.А МОЖЕТ СКАЖЕТ КТО ИЗ МВД СКОЛЬКО СЛУЖЕБНЫХ МАШИН ОНИ УНИЧТОЖАЮТ В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ В МЕСЯЦ???ПАМЯТНИК ИМ СТАВЬТЕ!!!ВЕЛИКОЕ ДЕЛО -ПОМОГЛИ!!!ЭТО ИХ ОБЯЗАННОСТЬ-МЫ ИМ ЗА ЭТО ПЛАТИМ ЗАРПЛАТЫ ИЗ НАШИХ НАЛОГОВ!!!!