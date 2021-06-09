В Чимишлии патрульные пришли на помощь женщине, сломавшей руку

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Накануне вечером на одной из улиц города сотрудники патрульной службы заметили женщину, лежавшую на земле.

Как оказалось, у 55-летней жительницы был открытый перелом. Пострадавшая рассказала, что по дороге домой упала и сломала руку.

Патрульные инспекторы оказали первую медицинскую помощь и вызвали для пострадавшей “скорую”.

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