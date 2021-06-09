В Чимишлии патрульные пришли на помощь женщине, сломавшей руку

В Чимишлии патрульные пришли на помощь женщине, сломавшей руку

Накануне вечером на одной из улиц города сотрудники патрульной службы заметили женщину, лежавшую на земле.

Как оказалось, у 55-летней жительницы был открытый перелом. Пострадавшая рассказала, что по дороге домой упала и сломала руку.

Патрульные инспекторы оказали первую медицинскую помощь и вызвали для пострадавшей “скорую”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (1)

  1. ОБЬЯСНИТЕ БЕСТОЛКОВЫМ:ЭТО ПОДВИГ С ИХ СТОРОНЫ ИЛИ ОБЫДЕННАЯ РАБОТА?А МОЖЕТ ОБЫДЕННОСТЬ ИХ БУДНЕЙ-ОБЛОЖЕНИЕ ДАНЬЮ ВОДИТЕЛЕЙ.А МОЖЕТ СКАЖЕТ КТО ИЗ МВД СКОЛЬКО СЛУЖЕБНЫХ МАШИН ОНИ УНИЧТОЖАЮТ В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ В МЕСЯЦ???ПАМЯТНИК ИМ СТАВЬТЕ!!!ВЕЛИКОЕ ДЕЛО -ПОМОГЛИ!!!ЭТО ИХ ОБЯЗАННОСТЬ-МЫ ИМ ЗА ЭТО ПЛАТИМ ЗАРПЛАТЫ ИЗ НАШИХ НАЛОГОВ!!!!

    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md