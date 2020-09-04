В Чимишлии нашли труп пропавшей в прошлом месяце женщины

В Чимишлии нашли труп пропавшей в прошлом месяце женщины

Бездыханное тело женщины, пропавшей 26 августа, было обнаружено сегодня полицией. По данным судмедэкспертов, следов насильственной смерти на трупе нет. 

Специалисты установили, что женщина скончалась несколько дней назад. По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Чимишлии Кристины Викол, личность умершей пока не установлена, но предполагается, что речь идёт о 75-летней жительнице Чимишлийского района, пропавшей 26 августа, передаёт unimedia.info.

Женщина находилась на учете у психиатра, у неё был диагноз “шизофрения”. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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