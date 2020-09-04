В Чимишлии нашли труп пропавшей в прошлом месяце женщины

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Бездыханное тело женщины, пропавшей 26 августа, было обнаружено сегодня полицией. По данным судмедэкспертов, следов насильственной смерти на трупе нет.

Специалисты установили, что женщина скончалась несколько дней назад. По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Чимишлии Кристины Викол, личность умершей пока не установлена, но предполагается, что речь идёт о 75-летней жительнице Чимишлийского района, пропавшей 26 августа, передаёт unimedia.info.

Женщина находилась на учете у психиатра, у неё был диагноз “шизофрения”. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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