В Чимишлии мужчина до смерти избил сожительницу

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Бездыханное тело женщины было найдено этим утром в доме в селе Гура Галбеней Чимишлийского района. В убийстве подозревают ее сожителя.

Речь о 34-летней женщине. На ее теле нашли множественные следы насилия. Правоохранители подозревают в убийстве 42-летнего сожителя скончавшейся.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства выясняются, пишет deschide.md.

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