В Чимишлии машина заехала в озеро: водитель захлебнулся (ФОТО)

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Страшная трагедия произошла в воскресенье, 14 июня, вблизи города Чимишлия. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль заехал в озеро. Выбраться из машины мужчине не удалось.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, 42-летний мужчина находился в машине один, его вытащили местные жители, которые стали свидетелями ДТП. К сожалению, спасти водителя не удалось – он захлебнулся.

На место ЧП прибыли водолазы ГИЧС, которые вытащили автомобиль на берег. Спецоперация длилась 3 часа. Все обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.

Стоит отметить, что за последние 24 часа помощь спасателей и пожарных понадобилась в 71 чрезвычайной ситуации.

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