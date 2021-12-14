Пожары в Чимишлии и Каушанах: погиб мужчина

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В селе Каинары Каушанского района накануне загорелся дом.

Огонь уничтожил три комнаты дома площадью 24 м2. Потушив возгорание, спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Второй инцидент произошёл в Чимишлии. Там загорелась комната в общежитии местного профучилища. Прибыв на место, пожарные эвакуировали 63 студента. По данным ГИЧС, возгорание произошло в электрощитке в коридоре общежития. Пострадавших нет.

Причины и обстоятельства возгораний выясняют специалисты.

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