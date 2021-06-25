В Чимишлии 3-летний ребёнок остался на солнцепёке в запертой машине

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Мать оставила ребёнка в автомобиле и пошла за покупками в магазин. Вернувшись, она обнаружила, что двери заблокированы.

По данным пресс-службы Национального инспектората общественной безопасности, инцидент произошёл сегодня на одной из улиц в Чимишлии. Патрулировавшие поблизости полицейские заметили женщину, она пыталась открыть дверь автомобиля, в котором находился 3-летний ребёнок. Правоохранители разбили окно, чтобы спасти малыша.

На место прибыла скорая помощь и спасатели. На данный момент ребёнок чувствует себя хорошо, его здоровью ничего не угрожает.

В связи с этим правоохранители призывают родителей ни в коем случае не оставлять своих детей без присмотра даже на несколько минут, так как это очень большой риск.

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