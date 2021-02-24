В четырёх столичных секторах в среду не будет света

“Premier Energy Distribution” сообщает, что 24 февраля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Кришана 110 – с 09:30 до 16:30.

Сектор Буюканы:

ул. В. Коробан 34, 39, 39A, 41, 42, 43, 45, И. Калимаки 1-15, 2-28, О. Гибу 3, Сучава 155-167, 999, 9001, 156-166, Сучевица 20, 21, 22, 9001 – с 09:35 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Сихаструлуй 42, 79A, 9003, 9990, Сф. Штефан 21, 23, 43 – с 09:10 до 17:00.

ул. Я. Хынку 3, 3/2, 5, 6, 8, 8/1, 10, В. Александри 139, 139/3, А. Влахуца 3, 6, 8, 9, 9A, 11, 13/1, 18, 26, 26/1, 28, А. Пушкин 37, 44, 50, 50A, 52, 999, К. Тэнасе 999, Г. Кошбук 1, 3, 3A, 7, 16C, 20, 22 – с 08:45 до 14:00.

ул. В. Александри 115 – с 09:00 до 13:00.

ул. М. Еминеску 54 – с 13:00 до 17:00.

ул. Г. Кашу 20/1 – с 09:30 до 17:00.