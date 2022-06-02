В трёх столичных секторах сегодня не будет света

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Поставщик сообщает, что 2 июня будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дечебал, 89, 91A, Сармизежетуса, 6, 6/2, 8, 10 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Александру чел Бун, 91-109, 96, 126-132, Колумна, 128-130, М. Чеботарь, 65-67 – с 09:15 до 19:00;

ул. А. Бернардацци, 42-50, 43-63, А. Матеевича, 32, А. Щусева, 36-40, 37-39, Армянская, 1-31, 2-28, Букурешть, 14, 41, 41C, М. Когылничану, 29-37, 30-34, 999, В. Александри, 44, 87 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Чеканы:

ул. Н. Милеску-Спэтару, 11/4, 11/6 – с 09:00 до 13:00;

ул. Н. Милеску-Спэтару, 11/5, 11/7 – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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