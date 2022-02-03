В четырёх столичных секторах сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 3 февраля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Ашхабад, 127, Четатя Албэ, 141/1, Мунчешть, 1, 123-161, 298-304, 326-350, 999, пер. Мунчешть, 4, 4/2 – с 09:00 до 14:00.

Сектор Буюканы:

бул. Штефана чел Маре, 166 – с 09:00 до 17:00;

ул. Г. Кодряну, 24, 27, 36, 53, Хумулешть, 2-14, 7-13, Рошиорь, 1/1 – с 09:20 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Г. Асаки, 62/2 – с 19:00 до 20:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Албишоара, 72/1, 72/2, 72/3, 74/1, 74/2, 76, 76/1, 76/2, 76/7, 76/9, 78/1, 78/2, 78/5, 78/6, 80/2, 80/8, Крамей, 1, 2, 11, 13, 22, пер. 3 Крамей, 4 , 9, 15, 16-30, И. Заикин, 64-84, Мовила луй Бурчел, 9, 23-51 – с 09:00 до 17:00;

ул. А. Дога, 25 – с 09:00 – 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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