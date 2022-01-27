В четырёх столичных секторах сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 27 января будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия, 80/3 – с 09:20 до 16:20;

ул. Мунчешть, 799, 799/9 – с 09:20 до 16:20;

ул. Мунчешть, 793/2 – с 09:20 до 16:20;

ул. Аэропорт, 9002 – с 09:20 до 16:20;

бул. Дечебал, 89, ул. Сармизеджетуса, 999, 11/1 – с 08:45 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Александру чел Бун, 91-109, 96, 126-132, ул. Колумна, 128, 130, Мария Чеботарь, 65-67 – с 14:00 до 16:00.

Сектор Чеканы:

ул. Узинелор, 12, 12/6, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21B, 23, 23/1, 23A, 27, 123 – с 09:10 до 15:00;

ул. Волунтарилор, 5/4, 7, 9, 10, 10/1, 10A, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 14/3, 999 – с 09:10 до 15:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Аеродромулуй, 10 – с 10:00 до 15:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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