В четырёх столичных секторах сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что во вторник, 2 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Сектор Ботаника:

ул. Мунчешть 793/2 – с 09:30 до 16:30.

Сектор Буюканы:

ул. Барбу Лэутару 1-19, 35, 41, 2-16, Буюкань 2, 3, 4, 5, 6, 13A, Чиприан Порумбеску 1-33, 2-20, Е. Кока 1-15, И. Некулче 3, М. Лэтэрецу 4, М. Тэнасе 1-17, 2-22, Примэверий 44, Ш. Няга 6-14, 7-17, В. Лупу 4, 6, 6A, 8, 14, В. Белински 32/1 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Друмул Виилор 40, 42, 42/4, Хынчештское шоссе 68A, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, Пьетрарилор 2 – с 08:45 до 16:45;

ул. А. Плэмэдялэ 2, 8, 3, 5/1, 7, А. Матеевич 66-86, 109-119, 999, 9999, Г. Александреску 999, 9999, М. Чеботарь 1-5, 2-4, М. Когэлничану 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 83, 93V, Н. Йорга 12, С. Лазо 1/1, Сфатул Цэрий 1-3, 2-8 – с 10:00 – 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. М. Костин 8, 10 – с 09:00 до 17:00;

ул. М. Костин – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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