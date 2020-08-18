В четырёх столичных секторах сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что во вторник, 18 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Бэчоий Ной 1-17, 2-18, 31, 999, пер. Бэчоий Ной 3, 9/1, Г. Кучеряну 4-12, 19, 30, 69, пер. Г. Кучеряну 5A, Имашулуй 1, 2-28, Мунчешть 600-706, 605, 9999, Пэшунилор 5, Ревака 2-6, 3, пер. Ревака 2, 4, В. Зарзэр 1-37, 4-38, пер. В. Зарзэр 4, 10, 16, 26-28, 3, 15, 27, 35 – с 08:45 до 14:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 999, Маринеску 19/2, 18-36, Флорешть 22-40, И. Караджале 31, Перилор 2-10, Спикулуй 108 – с 09:05 до 10:05;

ул. Сучевица 16 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Болгарская 47 – с 09:00 до 17:20.

бул. Штефан чел Маре 12, Ю. Гагарин 10 – с 09:00 до 17:20.

Сектор Рышкановка:

ул. Г. Выртосу 9, Ипотешть 22, 37, 45, Меморией 1-35, 2-56, Мирчешть 999, 9999, Ф. Лупашку 2, 5-11, Замолксе 11, 16 – с 09:10 до 17:00.

ул. Аэродромная 5, 7/2, 7/3, 11, 11/1, 11/2, пер. Аэродромный 11, Дога 2/1, 19/1, 21, 80, 9001, Флорика Ница 2, 2/1, 7, 7/1, Пьетрэрией 19, 19A, Ренаштерий 14, 16, 16/1A, 16/1B, 20 – с 09:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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