В четырёх столичных секторах сегодня не будет электричества

0

“Premier Energy Distribution” сообщает, что 19 февраля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Сектор Буюканы:

ул. Н. Йорга 2, 4, 5, 6, 8, 8A, 10, 12, М. Когылничану 77 – с 09:00 до 12:00.

Сектор Центр:

ул. А. Пушкин 30, 44, 44/1, 44V, 52A, Александру чел Бун 49, 51, 62, 62A, 98, Бэлць 2/1, Колумна 113, О. Гога 25, 26, Штефан чел Маре 136 – с 08:45 – 13:00.

Сектор Чеканы:

ул. Алеку Руссо 63/1, 63/3, 63/4, Мирча чел Бэтрын 3/2, 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7 – с 09:00 до 17:00;

ул. Колоница 999 – с 09:05 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Соколень 31, 31A – с 08:45 до 11:00;

ул. А. Пушкин 30, 44, 44/1, 44V, 52A, Александру чел Бун 49, 51, 62, 62A, 98, Бэлць 2/1, Колумна 113, О. Гога 25, 26, Штефан чел Маре 136 – с 08:45 – 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.